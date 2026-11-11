Gambero Rosso, la nostra regione protagonista sulla guida

AOSTA (mes) Per 2 modi di intendere la cucina valdostana, mantenendo gusto e tradizione, 2 premi speciali sono stati assegnati – lunedì 26 ottobre scorso – a Roma nell’ambito della presentazione della Guida Gambero Rosso 2027, che tra l’altro quest’anno festeggia i 40 anni.

Il primo riconoscimento è andato a La Chaumière Gourmand & Bistrot di Plan Chécrouit, a Courmayeur. Il ristorante guidato da Alessandra Démoz ha ricevuto il premio speciale «Ci tornerei domani», assegnato dal Gambero Rosso a un solo locale per ogni regione italiana. Il riconoscimento valorizza i ristoranti capaci di lasciare negli ospiti il desiderio di tornare, premiando non soltanto la cucina, ma l’intera esperienza di accoglienza. Un risultato significativo per il bistrot a 1.860 metri di quota sulle piste di Plan Chécrouit.

«È un premio che ha per noi un significato speciale, soprattutto perché la menzione disponibile per ogni regione era una sola», commenta Alessandra Démoz, che dedica il riconoscimento a tutto il suo staff.

L’autunno ha portato anche altre soddisfazioni: nella prima edizione italiana della Falstaff Restaurant Guide 2027, La Chaumière ha ottenuto 88 punti e 2 forchette. Il ristorante è inoltre entrato nella Guida ai migliori mountain club d’Italia, che seleziona 109 locali sulle piste da sci di 32 comprensori del Nord Italia.

Una serie di attestazioni che premia il percorso di Alessandra Démoz, sommelier originaria della Val d’Ayas, che dopo 18 anni trascorsi nel settore bancario ha scelto di cambiare vita, trasformando un piccolo bar-bistrot sulle piste in una realtà di ristorazione e ospitalità. Un progetto che punta pure sulla sostenibilità, con fornitori prevalentemente biologici o biodinamici e una particolare attenzione alla qualità delle materie prime e al rispetto dell’ambiente.

Il secondo riconoscimento particolare per la nostra regione porta a Fénis, ai piedi del castello, in località Chez Sapin: la Trattoria Le Bourg ha conquistato il premio speciale «Qualità/Prezzo» della Guida Gambero Rosso.

Una grande soddisfazione per Davide Crepaldi, lo chef, che insieme al fratello Alessandro, sommelier, gestisce il locale, mantenendo l’atmosfera accogliente della trattoria tradizionale, con le proposte del giorno esposte sulla lavagna e il bancone del bar che contribuisce ad accogliere gli ospiti.

La cucina punta sui sapori del territorio, con particolare attenzione alla scelta delle materie prime e alle tecniche di preparazione, senza perdere di vista la genuinità e la riconoscibilità dei piatti.

Il prezzo medio indicato nella guida è di 45 euro. Tra le specialità segnalate figurano le tagliatelle al ragù di salsiccia, i flan di zucca con fonduta di caprino e cialda di segale e la carbonada con la polenta. La cura e l’attenzione alle materie prime (molte decisamente locali) sono i tra i punti forti, come la pasta fatta rigorosamente in casa.

«Tra i piatti più richiesti, oltre alla tagliatele al ragù, i maccheroncini toma e pepe, il brasato al vino bianco con purè e la zuppa di cipolle, una particolare versione della Vapelenentse», dice Davide Crepaldi. Il locale, che mette a disposizione 40 coperti, più 20 nel dehors nella bella stagione, è stato aperto 10 anni fa e il primo Gambero sulla Guida è arrivato lo stesso anno. Ora questo importante passo avanti.

I ristoranti valdostani che hanno ottenuto le 2 forchette nella Guida Gambero Rosso sono l’Aubergine ristorante de L’Auberge de la Maison a Courmayeur, Gina casa con cucina ad Aosta, La Grenette sempre ad Aosta, La Clusaz a Gignod, Le Petit Bellevue dell’Hotel Bellevue a Cogne, Paolo Griffa al Caffè Nazionale ad Aosta, Pierre Alexis 1877 a Courmayeur, Vecchio Ristoro ad Aosta e Wood a Breuil Cervinia.

Una forchetta a Hakusan, L’Armadillo e La Chaumière a Courmayeur e allo Snowflake Restaurant dell’Hotel Principe delle Nevi a Breuil Cervinia.

I 2 gamberi sono stati assegnati alla Trattoria di Campagna di Sarre e alla Trattoria di montagna-Le Bar à Vin di Aosta. Un gambero a Le Bourg di Fénis.

Sono stati inoltre segnalati il 1568 dell’Hotel Aethos Monterosa a Champoluc, Le Vigneron di Arvier e Stefenelli Desk di Aosta.

Nella sezione Pizzerie figurano 8 locali valdostani: 2 Spicchi assegnati a Fuoripista a Courmayeur, Isaulle a Quart, La Capanna di Nus, Luppolo e Grano a Ayas e Pizzeggiando ad Aosta; 1 Spicchio a Dal Fornaro del Castello a Saint-Pierre, Du Tunnel a Courmayeur e Lo Tatà a La Thuile.

Alessandra Merlo