MonterosaSki, volano i numeri del bilancio: utile di quasi 4 milioni

AOSTA (fci) Un utile netto di quasi 4 milioni di euro e un fatturato record pari a 24,9 milioni di euro: sono i risultati contenuti nel bilancio (dal primo luglio 2025 al 30 giugno 2026) della Monterosa spa – società che gestisce i comprensori sciistici della val d’Ayas, della valle del Lys, di Alagna Valsesia e di Champorcher – approvato nei giorni scorsi dall’assemblea degli azionisti.

“Dati decisamente positivi – si legge in una nota – che raccontano di un nuovo record di fatturato per la società e della migliore stagione invernale di sempre, anche in termini di presenze nel comprensorio Tre Valli (più 5,6 per cento). La scorsa stagione invernale, partita il 29 novembre 2025 e conclusasi il 19 aprile 2026, ha potuto contare su temperature rigide, tra fine novembre e inizio dicembre, che hanno permesso di azionare in modo efficace ed efficiente l’innevamento programmato”. ” Registriamo un più 7 per cento di primi ingressi – commenta Giorgio Munari, presidente e ad di Monterosa spa – e aumento dei ricavi da biglietteria dell’11 per cento, con il traino del comprensorio Monterosa Ski Tre Valli che ha aumentato gli accessi tra Champoluc e Gressoney-La-Trinité del 5,6 per cento rispetto alla stagione passata. Numeri ancora in crescita grazie anche a nuove politiche commerciali, tra cui l’accordo a livello regionale con Ikon Pass che ha portato a un incremento della clientela proveniente dall’America del Nord. Accanto allo sci, stiamo ampliando le opportunità di vivere il comprensorio: nella sua prima stagione, la pista da slittino Murmeltier, in Valle di Gressoney, ha sfiorato i 9.000 accessi. Le aperture serali, 2 volte a settimana, aggiungono una proposta rivolta anche ai giovani e alle famiglie”