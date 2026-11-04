SKYWAY OGGI SABATO 31 APRE DOPO IL TRAMONTO CON BLACK MOON

COURMAYEUR (fci) Oggi sabato 31 ottobre Skyway Monte Bianco apre le sue porte in orario serale per Black Moon, una serata speciale che porterà gli ospiti fino a Punta Helbronner, a 3.466 metri di quota. A partire dalle 19, l’ascesa accompagna gli ospiti in un percorso immersivo per vivere la notte in montagna, tra musica e gusto, fino alla stazione sommitale, dove il paesaggio del Monte Bianco diventa lo scenario di una serata fuori dall’ordinario. La proposta gastronomica dedicata è parte integrante del percorso, con preparazioni originali, cocktail e specialità gourmet che accompagnano gli ospiti durante la serata. La cucina scenografica dello chef Marco Assaggia è pensata per interpretare il tema della notte. La serata è arricchita anche dalle degustazioni di Caseus. Fabiana Spagnuolo condurrà gli ospiti «alla scoperta della conoscenza dell’essere». Informazioni, dettagli e acquisto del biglietto Black Moon all’indirizzo https://www.montebianco.com/it/esperienze/black-moon-apertura-serale -straordinaria.