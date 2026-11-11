Vippometro 07/11/2026

AURELIO MARGUERETTAZ
Il nuovo presidente della Regione è Aurelio Marguerettaz. E’ stato eletto dal Consiglio Valle nella serata di giovedì scorso, 5 novembre, addirittura con 21 voti, 1 in più della maggioranza formata da Uv, Centro Autonomista e Forza Italia. Dopo avere abilmente affrontato e superato la crisi determinata dalla decadenza del suo predecessore Renzo Testolin, ha illustrato un programma di governo chiaro e pragmatico, il cui baricentro è l’autonomia. Insomma, Aurelio Marguerettaz sembra determinato ad arrivare a fine legislatura portando a casa risultati concreti su più fronti: scuola, sanità, famiglia e lavoro. A noi non resta che augurargli di riuscirci sotto la protezione del nostro Vippometro in rialzo.
JEAN-PIERRE GUICHARDAZ
Nel dibattito in Consiglio Valle sull’elezione del successore del presidente Renzo Testolin, il capogruppo del PD-Federalisti Progressisti Jean-Pierre Guichardaz ha giudicato condivisibili molti elementi della relazione di Aurelio Marguerettaz. Anzi, ha sostenuto come il PD abbia contribuito a costruirli nella precedente legislatura, quando era in maggioranza. Poi ha ammesso la delusione perché nonostante ciò è stata nuovamente preferita l’alleanza con Forza Italia. Come dire: il lavoro lo abbiamo fatto noi, ma il merito se lo prendono gli altri. Risultato? Il suo partito resta relegato all’opposizione. Così, Jean-Pierre Guichardaz si accomoda mestamente anche al banco in fondo all’aula del nostro Vippometro in ribasso.