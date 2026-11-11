Vippometro 07/11/2026

Nel dibattito in Consiglio Valle sull’elezione del successore del presidente Renzo Testolin, il capogruppo del PD-Federalisti Progressisti Jean-Pierre Guichardaz ha giudicato condivisibili molti elementi della relazione di Aurelio Marguerettaz. Anzi, ha sostenuto come il PD abbia contribuito a costruirli nella precedente legislatura, quando era in maggioranza. Poi ha ammesso la delusione perché nonostante ciò è stata nuovamente preferita l’alleanza con Forza Italia. Come dire: il lavoro lo abbiamo fatto noi, ma il merito se lo prendono gli altri. Risultato? Il suo partito resta relegato all’opposizione. Così, Jean-Pierre Guichardaz si accomoda mestamente anche al banco in fondo all’aula del nostro Vippometro in ribasso.