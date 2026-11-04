Vippometro 31/10/2026

DIDIER BIELLER
Giovedì scorso, 29 ottobre, a Nuova Delhi in India Didier Bieller ha conquistato la medaglia di bronzo dei Master 80 kg nei 47esimi Campionati del Mondo di braccio di ferro che vedono la partecipazione record di 1.700 appassionati provenienti da 60 nazioni. Un risultato eccellente per lo specialista residente a Nus, allevatore sulla collina di Saint-Vincent e titolare di un alpeggio a Valtournenche, un uomo abituato alla fatica e al sacrificio quotidiano che ha fatto della sua vita una continua sfida. Ogni giorno si confronta con un lavoro senza orari, dalle prime luci dell’alba al tramonto, dedicando il poco tempo libero al suo sport preferito che gli ha regalato, oltre al bronzo iridato, pure il nostro Vippometro in rialzo.
RENZO TESTOLIN
La Corte d’Appello di Torino ha confermato la decadenza del presidente Renzo Testolin - disposta dal tribunale di Aosta lo scorso mese di maggio - per avere superato il limite dei mandati consecutivi in Giunta previsto dalla legge regionale. La sua squadra di governo quindi è decaduta e il presidente incaricato dall’Uv, Aurelio Marguerettaz, ha iniziato le consultazioni per formare un nuovo esecutivo. Un dato su tutti: a Palazzo si sono passati il testimone, in seguito a diverse circostanze, otto presidenti in dieci anni. Renzo Testolin ha perso il braccio di ferro con i giudici e ora gli tocca lo scomodo podio del nostro Vippometro in ribasso.