Vippometro 31/10/2026

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la decadenza del presidente Renzo Testolin - disposta dal tribunale di Aosta lo scorso mese di maggio - per avere superato il limite dei mandati consecutivi in Giunta previsto dalla legge regionale. La sua squadra di governo quindi è decaduta e il presidente incaricato dall’Uv, Aurelio Marguerettaz, ha iniziato le consultazioni per formare un nuovo esecutivo. Un dato su tutti: a Palazzo si sono passati il testimone, in seguito a diverse circostanze, otto presidenti in dieci anni. Renzo Testolin ha perso il braccio di ferro con i giudici e ora gli tocca lo scomodo podio del nostro Vippometro in ribasso.