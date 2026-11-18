ADALBERTO PEROSINO
L’ex sindaco di Saint-Vincent Adalberto Perosino, per tutti Bebo, ha compiuto un pellegrinaggio lungo la Via Francigena fino in Emilia insieme all’amico Andrea Duc di Arnad e all’asino Gustavo. Centinaia di chilometri a piedi per realizzare un voto fatto a seguito di un gravissimo incidente che ha coinvolto la nuora Tania, investita ad Aosta sulle strisce pedonali e miracolosamente sopravvissuta e guarita. L’avventura è stata caratterizzata da tanti begli incontri e rappresenta una testimonianza di valori veri ed importanti, in un mondo sempre più frenetico e superficiale. Per questo a Bebo Perosino, al termine del pellegrinaggio, consegniamo la nostra credenziale più preziosa: il Vippometro in rialzo.
NICOLÒ MUNIER
Ieri, venerdì 13 novembre, ricorreva la Giornata mondiale della gentilezza per rimarcare l'importanza del rispetto e dell'attenzione verso gli altri, in un’epoca che appare segnata da competizione e aggressività. A proposito: lo scorso mese di gennaio il sindaco Raffaele Rocco ha nominato il consigliere comunale di Stella Alpina Nicolò Munier, un ragazzo brillante e simpatico, assessore alla Gentilezza. Però, da allora, si ricordano solo un paio di iniziative. Forse semplicemente non ha pubblicizzato la sua attività, che magari è più intensa di quanto si sappia. Visti i tempi che corrono, tuttavia, se avesse maggiore visibilità il suo ruolo potrebbe essere particolarmente prezioso. Ecco perché accetterà gentilmente il nostro Vippometro in ribasso.