Netta sconfitta della candidata sindaca Lorenza Collé alle elezioni di Ayas di domenica scorsa, 15 novembre. La sua lista “Ripartire da Ayas”, infatti, ha ottenuto soltanto 161 voti a fronte delle 572 preferenze incassate da “Ayas Pè oùei è pè demàn” dell’albergatrice eletta Elena Becquet. Forse il responso delle urne poteva essere previsto, ma è certo che il divario tra i risultati non lascia adito a recriminazioni: il 78,04 per cento a fronte del 21,96 per cento. Lorenza Collé ha annunciato che porterà avanti la sua visione del paese dai banchi dell’opposizione. Ma inevitabilmente dovrà pure ragionare sui motivi della débâcle della sua lista. E mentre riflette si accomoda sulla poltrona del nostro Vippometro in ribasso.

La sezione di Aosta dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha vinto la 17esima edizione del Premio regionale per il Volontariato, promosso dal Consiglio Valle. Il riconoscimento è stato assegnato per il progetto “A fianco di chi cura” che ha l’obiettivo di offrire sostegno psicologico, occasioni di confronto e strumenti pratici a chi ogni giorno si prende cura di una persona con la sclerosi multipla, con modalità flessibili e strumenti digitali per raggiungere anche le famiglie più isolate. La sezione aostana dell’Aism si conferma ancora una volta una realtà importante, che merita di essere sostenuta. Perciò raddoppiamo la premiazione consegnando al presidente Renato Ramolivaz anche il nostro Vippometro in rialzo.

RENATO RAMOLIVAZ

La sezione di Aosta dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha vinto la 17esima edizione del Premio regionale per il Volontariato, promosso dal Consiglio Valle. Il riconoscimento è stato assegnato per il progetto “A fianco di chi cura” che ha l’obiettivo di offrire sostegno psicologico, occasioni di confronto e strumenti pratici a chi ogni giorno si prende cura di una persona con la sclerosi multipla, con modalità flessibili e strumenti digitali per raggiungere anche le famiglie più isolate. La sezione aostana dell’Aism si conferma ancora una volta una realtà importante, che merita di essere sostenuta. Perciò raddoppiamo la premiazione consegnando al presidente Renato Ramolivaz anche il nostro Vippometro in rialzo.

LORENZA COLLÉ

Netta sconfitta della candidata sindaca Lorenza Collé alle elezioni di Ayas di domenica scorsa, 15 novembre. La sua lista “Ripartire da Ayas”, infatti, ha ottenuto soltanto 161 voti a fronte delle 572 preferenze incassate da “Ayas Pè oùei è pè demàn” dell’albergatrice eletta Elena Becquet. Forse il responso delle urne poteva essere previsto, ma è certo che il divario tra i risultati non lascia adito a recriminazioni: il 78,04 per cento a fronte del 21,96 per cento. Lorenza Collé ha annunciato che porterà avanti la sua visione del paese dai banchi dell’opposizione. Ma inevitabilmente dovrà pure ragionare sui motivi della débâcle della sua lista. E mentre riflette si accomoda sulla poltrona del nostro Vippometro in ribasso.